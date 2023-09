Das Erdreich wird abgetragen und das Baumaterial angefahren: Zwischen Königsborn und der Bundesstraße 1 nimmt die Gewerbegebietsstraße ihre Konturen an. 2024 soll die Freigabe erfolgen.

Für die Gewerbegebietsstraße vollzogen den ersten Spatenstich: Kurt Sattler, Ortsbürgermeister Heyrothsberge, sein Biederitzer Amtskollege Carsten Schneider, Christa Bauer als stellvertretende Ortsbürgermeisterin in Königsborn, Bürgermeister Kay Gericke und Michael Jahn vom Planungsbüro PMI (v.l.)

Königsborn/Biederitz - Zwei Tage vor Weihnachten hatten die Gemeinde Biederitz den Fördermittelbescheid für die Gewerbegebietsstraße zwischen Königsborn und Bundesstraße 1 erhalten. Land und Bund bezuschussen das Bauvorhaben mit 1,1 Millionen Euro. Insgesamt beträgt die Bausumme 2,8 Millionen Euro. Gestern fand der symbolische erste Spatenstich statt.

Königsborn werde vom Lkw-Verkehr entlastet und zugleich biete das Gewerbegebiet mit der neuen Straße den Unternehmen, die schon vor Ort sind oder sich noch ansiedeln wollen, eine ideale Verkehrsanbindung, sagte Bürgermeister Kay Gericke (SPD). Mit der Anbindung der Straße nach Woltersdorf erhält auch die Ortschaft einen Anschluss an die Bundesstraße 1. Im Moment wird dafür die alte Kapstraße genutzt, obwohl das wegen der Querung des unbeschrankten Bahnüberganges eigentlich nicht gestattet ist.

Nach Fertigstellung der Gewerbegebietsstraße wird die Kapstraße zurückgebaut. Der Rückbau gehört zu den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die die Gemeinde für die Versiegelung des Bodens leisten muss.

Zum Spatenstich waren die Ortsbürgermeister aller sechs Ortschaften eingeladen, weil es sich letztlich um ein „Gesamtverkehrsprojekt für die gesamte Gemeinde“ handele, wie Kay Gericke betonte. Die Einweihung im nächsten Jahr werde in einem größeren Rahmen gefeiert. Dann sei auch die Erreichbarkeit wesentlich besser. Angebunden wird die Gewerbestraße an die B 1, wenn die Ortsdurchfahrt Gerwisch 2024 zwecks Sanierung voll gesperrt wird.

Vom künftigen Straßenverlauf aus ging der Blick auf die B 1, auf der sich am Bahnübergang Heyrothsberge im kurzen Takt die Fahrzeuge stauten. Die Vorplanung für die Querung des Bahnüberganges laufe, teilte der Bürgermeister am Rande mit. Ende des Jahres soll die Vorzugsvariante vorliegen, mit der eines Tages die Wartezeiten an der Schranke vorbei sind. Dort standen auch die Spaten im Auto des Bauleiters im Stau, ohne die der Spatenstich nicht möglich war.