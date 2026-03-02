Straßensperrung Brüderstraße in Burg gesperrt: Schulbusse und Verkehr eingeschränkt
Die Straße vor dem Burger Roland-Gymnasium ist aufgrund eines Wasserrohrbruches gesperrt. Schüler und Busse kommen nicht wie gewohnt bis zur Schule. Bis wann die Sperrung geplant ist.
Aktualisiert: 02.03.2026, 18:14
Burg. - Der Wasserrohrbruch in der Brüderstraße hält den Verkehr in der Burger Innenstadt weiterhin in Atem. Nachdem anfangs nur ein Teil der Straße gesperrt war, gab es für Autofahrer am Montag kein Durchkommen mehr. Die Sperrung trifft auch die Schüler des angrenzenden Burger Roland-Gymnasiums. Die Schulbusse können nicht wie gewohnt bis an die Einrichtung heranfahren. Wie lange die Sperrung noch dauern soll.