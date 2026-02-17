weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Streit um altes Einsatzfahrzeug: Diesdorfer Feuerwehr fühlt sich nach Rücktritt kaltgestellt

Streit um altes Einsatzfahrzeug Diesdorfer Feuerwehr fühlt sich nach Rücktritt kaltgestellt

Die Ex-Feuerwehrleute wenden sich wieder an die Öffentlichkeit. Härtester Vorwurf: Ihnen werde sogar Brandstiftung unterstellt.

Von Gesine Biermann und Walter Mogk 17.02.2026, 17:13
Um den 39 Jahre alten Rüstwagen der Diesdorfer Feuerwehr dreht sich ein erbitterter Streit.
Um den 39 Jahre alten Rüstwagen der Diesdorfer Feuerwehr dreht sich ein erbitterter Streit. Foto: FFW Diesdorf

Diesdorf. - Ihr gemeinschaftlicher Austritt aus der Feuerwehr hatte Anfang Dezember überregional für Aufsehen gesorgt. Weil sie ihren alten ausgemusterten Rüstwagen nicht behalten und weiter bei Einsätzen nutzen können – obwohl die Gemeinde angeboten hatte, alle anfallenden Kosten für ihr fast 40 Jahre altes Schätzchen selbst zu übernehmen – war vor knapp zwei Monaten überraschend die komplette Diesdorfer Feuerwehr zurückgetreten. Nun geht der Streit in die nächste Runde.