Die Ex-Feuerwehrleute wenden sich wieder an die Öffentlichkeit. Härtester Vorwurf: Ihnen werde sogar Brandstiftung unterstellt.

Um den 39 Jahre alten Rüstwagen der Diesdorfer Feuerwehr dreht sich ein erbitterter Streit.

Diesdorf. - Ihr gemeinschaftlicher Austritt aus der Feuerwehr hatte Anfang Dezember überregional für Aufsehen gesorgt. Weil sie ihren alten ausgemusterten Rüstwagen nicht behalten und weiter bei Einsätzen nutzen können – obwohl die Gemeinde angeboten hatte, alle anfallenden Kosten für ihr fast 40 Jahre altes Schätzchen selbst zu übernehmen – war vor knapp zwei Monaten überraschend die komplette Diesdorfer Feuerwehr zurückgetreten. Nun geht der Streit in die nächste Runde.