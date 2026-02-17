weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Beliebtes Schwimmbad: Die Altmark-Oase im Test: So zufrieden sind Kunden mit dem Freizeitbad

Beliebtes Schwimmbad Die Altmark-Oase im Test: So zufrieden sind Kunden mit dem Freizeitbad

Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal haben das Sport- und Freizeitbad unter die Lupe genommen: Wie verkauft es sich im Internet und wie zufrieden sind die Kunden?

Von Mike Kahnert 17.02.2026, 17:19
Das Sport- und Freizeitbad Altmark-Oase (Altoa) in Stendal ist bei seinen Besuchern beliebt. Das zeigt eine Untersuchung von Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Das Sport- und Freizeitbad Altmark-Oase (Altoa) in Stendal ist bei seinen Besuchern beliebt. Das zeigt eine Untersuchung von Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal. Foto: Altmark oase

Stendal. - Wie beliebt ist die Altmark-Oase (Altoa) bei ihren Kunden? Verkauft sich das Sport- und Freizeitbad gut im Internet? Diese Fragen wurden in einer Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal beantwortet. Ein Angebot sticht besonders positiv hervor.