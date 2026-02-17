Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal haben das Sport- und Freizeitbad unter die Lupe genommen: Wie verkauft es sich im Internet und wie zufrieden sind die Kunden?

Die Altmark-Oase im Test: So zufrieden sind Kunden mit dem Freizeitbad

Das Sport- und Freizeitbad Altmark-Oase (Altoa) in Stendal ist bei seinen Besuchern beliebt. Das zeigt eine Untersuchung von Studierenden der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Stendal. - Wie beliebt ist die Altmark-Oase (Altoa) bei ihren Kunden? Verkauft sich das Sport- und Freizeitbad gut im Internet? Diese Fragen wurden in einer Kooperation mit der Hochschule Magdeburg-Stendal beantwortet. Ein Angebot sticht besonders positiv hervor.