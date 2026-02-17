weather schneeregen
  4. Arbeitsvertrag liegt vor: Noch immer keine Facharzt-Sprechstunde in Havelberg - Salus weist Schuld von sich

Die medizinische Versorgung in Havelberg ist fünf Jahre nach der Krankenhausschließung noch immer schlecht. Ein HNO-Arzt will praktizieren. Warum geht es nicht voran?

Von Andreas König 17.02.2026, 17:20
Bis nach Berlin sind die Aktivisten von Pro Krankenhaus Havelberg schon gefahren. Sie fragen, warum es mit den versprochenen Facharztsprechstunden nicht vorangeht.
Havelberg - Wären es Politiker, lautete die Diagnose wahrscheinlich „verhärtete Fronten“. Für eine bessere medizinische Versorgung in Havelberg müssten sich nur die landeseigene Gesellschaft Salus und der HNO-Arzt im Ruhestand, Hans-Werner Trummel, einigen.