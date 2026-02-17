Das Klinikum Cracau hat zwei modernisierte Herzkatheter-Labore in Betrieb genommen. Was das für die Patienten in Magdeburg bedeutet.

Das Team der Kardiologie des Klinikums Cracau in Magdeburg im Herzkatheter-Labor: (v. l.) Oberärztin Sarah Burckhardt, Pfleger Johannes Gröninger, Schwester Virginia Stein, der leitende Oberarzt Ervin Sz. Balogh, Schwester Natalie Reimann und Pfleger Jan Gaube

Magdeburg. - Bereits bei der Übernahme des Klinikums Cracau im Sommer 2025 hatte die Uniklinik Magdeburg angekündigt, die Angebote des Klinikums zu stärken und zu investieren. Nun sind im Klinikum Cracau zwei Herzkatheter-Laborplätze vollständig erneuert und mit modernen Herzkatheter-Anlagen ausgestattet worden. Welche Vorteile dies für die Patienten hat.