Wo es was zu entdecken gibt Stadtrallye für Hortkinder durch Gommern

Einmal durch die ganze Stadt geht es in dieser Woche für die Kinder des DRK-Hortes „Weinbergstrolche“. Bei der Stadtrallye steigen sie in das Verließ der Wasserburg, erklimmen aber auch den Aussichtsturm am Kulk.