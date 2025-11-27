Mehr Nähe zu Händlern und Bürgern Stadtverwaltung von Burg zieht in die Innenstadt: Kleines Büro als Vorbote für großen Umzug?

Das Projekt zur Belebung der Innenstadt von Burg läuft in diesen Tagen aus. Für das Büro, das als Zentrale genutzt wurde, gibt es eine Zukunft: Es wird von der Stadtverwaltung genutzt. Zunächst noch auf Sparflamme.