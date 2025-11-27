weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Mehr Nähe zu Händlern und Bürgern Stadtverwaltung von Burg zieht in die Innenstadt: Kleines Büro als Vorbote für großen Umzug?

Das Projekt zur Belebung der Innenstadt von Burg läuft in diesen Tagen aus. Für das Büro, das als Zentrale genutzt wurde, gibt es eine Zukunft: Es wird von der Stadtverwaltung genutzt. Zunächst noch auf Sparflamme.

Von Marco Papritz 27.11.2025, 11:08
Blick in die Innenstadt von Burg. Um den Draht zu Händlern und Gastronomen sowie Bürgern kurz zu halten, wird die Stadtverwaltung ein Büro nutzen.
Blick in die Innenstadt von Burg. Um den Draht zu Händlern und Gastronomen sowie Bürgern kurz zu halten, wird die Stadtverwaltung ein Büro nutzen. Foto: Marco Papritz

Burg - Was sich während der vergangenen zwei Jahre bewährt hat, soll fortgesetzt werden: Die Stadtverwaltung von Büro richtet sich in einem Büro ein, um als Ansprechpartner für Händler und Gastronomen sowie Bürgern wahrgenommen zu werden.