Was tun, wenn es klemmt? Diese Frage mussten sich am 29. März Fahrer stellen, die auf der Autobahn 2 unterwegs waren. Bei Theeßen kam es zur Vollsperrung. Nur ein Vorgeschmack?

Dieses Luftbild zeigt den umgekippten Lkw, der für eine Sperrung der A2 in Fahrtrichtung Hannover kurz hinter der Anschlussstelle Theeßen gesorgt hat.

Theeßen - Was die Einrichtung der Baustelle auf der Autobahn 2 (A2) zwischen den Anschlussstellen Lostau und Theeßen bislang nicht geschafft hat, ist einem Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gelungen: Es gab einen Stresstest für die Umleitungsstrecken, die im Falle einer Sperrung in jenem A2-Abschnitt vorgesehen sind, der über Monate saniert werden soll.