Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 Stellwerksbrand in Gerwisch: Drastisch weniger Fahrgäste zwischen Magdeburg, Burg und Genthin unterwegs

Die Zahlen der Fahrgäste, die im Jerichower Land mit dem Zug unterwegs sind, sind dramatisch eingebrochen. Erlebte das Bahnfahren nach der Pandemie einen deutlichen Aufschwung, gibt es nun einen deutlichen Dämpfer.