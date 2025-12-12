LIVE:
Regionalexpress 1 und Regionalbahn 40 Stellwerksbrand in Gerwisch: Drastisch weniger Fahrgäste zwischen Magdeburg, Burg und Genthin unterwegs
Die Zahlen der Fahrgäste, die im Jerichower Land mit dem Zug unterwegs sind, sind dramatisch eingebrochen. Erlebte das Bahnfahren nach der Pandemie einen deutlichen Aufschwung, gibt es nun einen deutlichen Dämpfer.
12.12.2025, 17:58
Magdeburg/Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch hat für einen dramatischen Einbruch der Fahrgastzahlen gesorgt. Deutlich weniger Bahnreisende nutzen die Züge, die zwischen Genthin, Burg und Magdeburg fahren.