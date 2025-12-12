weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Zahlen der Fahrgäste, die im Jerichower Land mit dem Zug unterwegs sind, sind dramatisch eingebrochen. Erlebte das Bahnfahren nach der Pandemie einen deutlichen Aufschwung, gibt es nun einen deutlichen Dämpfer.

Von Marco Papritz 12.12.2025, 17:58
Die Zahlen der Fahrgäste, die etwa am Bahnhof Burg in den Zug steigen, sind im Jahr 2025 deutlich zurückgegangen.
Magdeburg/Burg/Genthin - Der Stellwerksbrand bei Gerwisch hat für einen dramatischen Einbruch der Fahrgastzahlen gesorgt. Deutlich weniger Bahnreisende nutzen die Züge, die zwischen Genthin, Burg und Magdeburg fahren.