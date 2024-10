Von vital bis abgestorben: Die Linden in der Heyrothsberger Ortsdurchfahrt befinden sich in unterschiedlichem Zustand.

Heyrothsberge/Biederitz. - Warum wurden nicht wieder mehr Bäume entlang der Bundesstraße 1 in Heyrothsberge gepflanzt? Früher habe es doch ähnlich wie in Gerwisch eine Allee gegeben. Besteht die Aussicht, dass wieder mehr Bäume die Ortsdurchfahrt säumen werden? Mit diesen Fragen wurde der Heyrothsberger Ortschaftsrat in der jüngsten Einwohnerfragestunde konfrontiert. Da die Fragen am Sitzungsabend nicht beantwortet werden konnten, wurden sie zur weiteren Bearbeitung an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet.