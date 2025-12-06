Mit Gesang, Tombola und attraktiven Ständen lockte der Weihnachtsmarkt der Zerbster Ganztagsschule Ciervisti zahlreiche Familien an – ein Rückblick in Bildern.

Adventsflair in der Ciervisti-Schule: Musik trifft auf Kreativität und Genuss

Zu einem echten Weihnachtsmarkt gehört kreatives Handwerk. Die fünften und sechsten Klassen hatten da einiges angefertigt wie diese individuellen Baumscheibendekorationen.

Zerbst - Zum traditionellen Weihnachtsmarkt wurde am 5. Dezember in die Zerbster Ganztagsschule Ciervisti eingeladen. Nach und nach strömten immer mehr Familien herbei, um sich gemeinsam auf die besinnliche Adventszeit einzustimmen.

Zum Auftakt erwartete die Besucher ein musikalisches Programm, bei dem einzelne Schülerinnen mit ihrem Gesangstalent beeindruckten. Unterdessen ließen sich die ersten bereits Kaffee und Kuchen schmecken oder im Schein der lodernden Feuerkörbe Bratwurst und Glühwein.

Der Erlös aus dem Verkauf der handgefertigten Produkte floss in die jeweilige Klassenkasse. Foto: Daniela Apel

Einzelne Schülerinnen beeindruckten als talentierte Sängerinnen. Foto: Daniela Apel

Nachdem der letzte Ton von „Feliz Navidad“ verklungen war, begann das Stöbern an den aufgebauten Ständen. Hier wurden handgefertige weihnachtliche Dekorationen, selbst gebackene Plätzchen und einiges mehr angeboten. Der Verkaufserlös floss in die jeweiligen Klassenkassen.

Lesen Sie auch:Zerbster Weihnachtsmarkt lockt mit Neuem: Premiere für Eisstockschießen bringt sportlichen Nervenkitzel

Gegossene Figuren wie Engel oder Wichtel waren an diesem Stand erhältlich. Foto: Daniela Apel

Wer mochte, konnte mit wenigen Handgriffen hübsche Weihnachtsdeko anfertigen. Daniela Apel

Reger Andrang herrschte bei der Tombola, bei der es dank lokaler Sponsoren 150 attraktive Preise zu gewinnen gab. Wer mochte, konnte zudem festlichen Schmuck basteln oder sich im Ambiente eines historischen Klassenraums fotografieren lassen.

Bekannte Weihnachtslieder erklangen in der Aula der Ciervisti-Schule. Foto: Daniela Apel

Auch einen Flohmarkt und einen Trödelstand gab es. So bestand durchaus die Chance, das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Derweil dankte Schulleiterin Kirsten von Mandel allen, die zum Gelingen des Weihnachtsmarktes beigetragen haben. Und von diesem ging kaum jemand am Ende mit leeren Händen nach Hause.