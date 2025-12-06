Schulen im Harz Basketball bekommt für Halberstädter Grundschüler einen neuen Stellenwert
Sich ausreichend zu bewegen, ist gerade für Grundschüler enorm wichtig. Sportarten wie Basketball bieten da spielerisch gute Möglichkeiten. Die Kinder in der Lundner-Schule Halberstadts sollen das bald selbst erleben können.
Halberstadt. - Nicht nur Fußball erfreut sich bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit - auch Basketball steht als Freizeitsport hoch im Kurs. In Halberstadt können Grundschüler bald um den besten Wurf wetteifern. Auf dem Hof der Grundschule „Miriam Lundner“.