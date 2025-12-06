Sich ausreichend zu bewegen, ist gerade für Grundschüler enorm wichtig. Sportarten wie Basketball bieten da spielerisch gute Möglichkeiten. Die Kinder in der Lundner-Schule Halberstadts sollen das bald selbst erleben können.

Ein Basketballkorb, wie er künftig auch in der Lundner-Schule hängen soll.

Halberstadt. - Nicht nur Fußball erfreut sich bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit - auch Basketball steht als Freizeitsport hoch im Kurs. In Halberstadt können Grundschüler bald um den besten Wurf wetteifern. Auf dem Hof der Grundschule „Miriam Lundner“.