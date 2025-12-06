weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  Schulen im Harz: Basketball bekommt für Halberstädter Grundschüler einen neuen Stellenwert

Sich ausreichend zu bewegen, ist gerade für Grundschüler enorm wichtig. Sportarten wie Basketball bieten da spielerisch gute Möglichkeiten. Die Kinder in der Lundner-Schule Halberstadts sollen das bald selbst erleben können.

Von Sabine Scholz 06.12.2025, 18:15
Ein Basketballkorb, wie er künftig auch in der Lundner-Schule hängen soll.
Ein Basketballkorb, wie er künftig auch in der Lundner-Schule hängen soll. Symbolfoto: Lukas Schulze/dpa

Halberstadt. - Nicht nur Fußball erfreut sich bei Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit - auch Basketball steht als Freizeitsport hoch im Kurs. In Halberstadt können Grundschüler bald um den besten Wurf wetteifern. Auf dem Hof der Grundschule „Miriam Lundner“.