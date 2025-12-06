Erneuerbare Energien Unwetter über Solarzellen: Entscheidung über PV-Anlagen ist gefallen
Nach monatelangen politischen Auseinandersetzungen, heftigen Debatten und einer knappen Bürgerbefragung hat der Stadtrat Gommern erneut über die umstrittene Photovoltaikanlage bei Karith nun endgültig abgestimmt.
06.12.2025, 18:22
Gommern/Karith-Pöthen. - Lange war sie umstritten, nun soll sie doch gebaut werden: Die Photovoltaikanlage bei Karith. Nach einem monatelangen politischen Tauziehen, hitzigen Debatten in den Gremien, einer in dieser Frage gespaltenen Bürgerschaft und einem Widerspruch des Bürgermeisters hat der Gommeraner Stadtrat am Mittwochabend dem Bau der Anlage zugestimmt.