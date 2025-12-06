Nach monatelangen politischen Auseinandersetzungen, heftigen Debatten und einer knappen Bürgerbefragung hat der Stadtrat Gommern erneut über die umstrittene Photovoltaikanlage bei Karith nun endgültig abgestimmt.

Nun ist es entschieden: Die PV-Anlage bei Karith wird kommen. Sie ist zu Teilen auf der rechten Seite des Feldes geplant, das auf dem Foto im oberen Bereich grün zu erkennen ist.

Gommern/Karith-Pöthen. - Lange war sie umstritten, nun soll sie doch gebaut werden: Die Photovoltaikanlage bei Karith. Nach einem monatelangen politischen Tauziehen, hitzigen Debatten in den Gremien, einer in dieser Frage gespaltenen Bürgerschaft und einem Widerspruch des Bürgermeisters hat der Gommeraner Stadtrat am Mittwochabend dem Bau der Anlage zugestimmt.