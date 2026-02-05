weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  Winterdienst im Jerichower Land: Streusalz-Lager sind fast leer: Es könnte bald rutschig werden auf den Straßen

Winterdienst im Jerichower Land Streusalz-Lager sind fast leer: Es könnte bald rutschig werden auf den Straßen

Der Wechsel von Plus - und Minusgraden bleibt, Schnee und auch Eisregen kommen immer häufiger in Vorhersagen vor. Die Angst vor glatten Straßen ist da. Wie rutschig könnte es werden?

Von Lokalredakteure des Jerichower Landes 05.02.2026, 15:47
Winterdienst in Gommern: Die drei Tonnen Sand-Salz-Gemisch auf dem Unimog reichen für etwa 30 bis 40 Kilometer Straße, dann muss neu befüllt werden.
Jerichower Land. - In Berlin ist nur noch die Rede von Eisbahnen und Eisregen. Der mittlerweile Tanz der Plus- und Minusgrade im Tagesverlauf sind aber auch bei uns im Jerichower Land ein Garant dafür, spiegelglatte Flächen zaubern zu können. Bisher sind die Hauptstraßen noch gut in Schuss - dank Streusalz. Aber haben alle Winterdienste noch genug davon? Die Antwort lautet: Jein.