Eis und Schnee Volle Salzlager, Dauereinsatz: Winterdienst der Straßenmeisterei Körbelitz

Wenn andere noch schlafen, sind sie längst unterwegs: Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Körbelitz sorgen dafür, dass Autofahrer im Jerichower Land trotz Schnee und Eis sicher ans Ziel kommen – oft am Limit.