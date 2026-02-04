Eis und Schnee Volle Salzlager, Dauereinsatz: Winterdienst der Straßenmeisterei Körbelitz
Wenn andere noch schlafen, sind sie längst unterwegs: Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Körbelitz sorgen dafür, dass Autofahrer im Jerichower Land trotz Schnee und Eis sicher ans Ziel kommen – oft am Limit.
04.02.2026, 18:27
Burg - Schnee, Eis und Glätte halten den Winterdienst im Jerichower Land seit Wochen auf Trab. Die Straßenmeisterei Körbelitz ist im Dauereinsatz – mit vollen Salzlagern, moderner Technik und einem eingespielten Team.