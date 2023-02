Gommern - Gerade der Hinweis, dass die diesjährige Kalenderspende der Tafel zugutekomme, habe viele Teilnehmer dazu veranlasst, großzügig zu spenden, sagte Alexander Strümpel, Inhaber der Rats-Apotheke in Gommern. Insgesamt konnte er eine Summe von 450 Euro an Hartmut Schlunke und seinem Team an ehrenamtlichen Tafel-Helfern in Gommern überreichen.