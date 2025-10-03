Traditionsveranstaltung Wo in Kalbe so richtig die Post abgeht
Volle Gasthäuser. Super Programm. Ausgelassene Stimmung. So lässt sich die diesjährige Kalbenser Kulturnacht zusammenfassen. Was konkret geboten wurde.
Aktualisiert: 03.10.2025, 20:41
Kalbe - „Lasst die Sau raus!“: Diese klare Ansage gab es am Donnerstagabend zu Beginn der Kalbenser Kulturnacht, kurz KaKuNa, von Sandra Kunze, der Vorsitzenden des organisierenden Kultur- und Heimatvereins. Sie eröffnete die Veranstaltung in einer der vier beteiligten Lokalitäten. Und die Besucher folgten ihrer Aufforderung.