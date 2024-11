Nachdem schon zwei Verdächtige wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag an einem 45-jährigen Syrer in Burg (Jerichower Land) festgenommen wurden, ist nun Haftbefehl erlassen worden.

Totschlag! Haftbefehl nach Bluttat in Burg - Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Burg - Schwer verletzt mit Stichen ist ein Syrer Ende September in Burg Süd aufgefunden worden, der dann an seinen Verletzungen noch am Tatort starb. Nach dem Tötungsdelikt an dem 45-jährigen Mann wurden bereits zwei 25-jährige Beschuldigte festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags. Die Polizei ermittelte aber weiter und hat nun weitere Verdächtige festgenommen.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen lässt die Polizeidirektion Stendal wissen, konnten nun drei weitere Beschuldigte im Alter von 17, 18 und 25 Jahren ermittelt werden.

Durch das Amtsgericht Stendal wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnräume von vier Beschuldigten erlassen. Diese wurden am Mittwoch, 13. November durch das zuständige Fachkommissariat mit Unterstützung von Zusatzkräften der Landespolizei auch verwirklicht. Zeitgleich sollen noch drei weitere Durchsuchungen stattgefunden haben - diese allerdings in Magdeburg und eine in Haldensleben.

Es wurden Beweismittel sichergestellt. Der 17-Jährige und der 25-Jährige Beschuldigte wurden bei den Durchsuchungen angetroffen und vorläufig festgenommen. Für sie hat das Amtsgericht Stendal Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen Totschlags erlassen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.