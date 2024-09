Seit mehreren Monaten sind die öffentlichen Toiletten in der Innenstadt in Burg geschlossen - wegen Vandalismusschäden.

Burg - Einer Frau ist in einer Filiale von Bäcker Schäfer's in Burg der Gang zur Toilette verwehrt worden. Dabei hatte die Kundin dort etwas gekauft. So ist die WC-Situation in den Innenstädten von Burg und Genthin.