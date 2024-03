Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wörmlitz. - Seit etwa zehn Jahren ist die Kindertagesstätte „Micky und Minnie“ in Wörmlitz regelmäßig übervoll belegt. Nur mit Ausnahmegenehmigungen ist der Betrieb überhaupt möglich. Jetzt soll ein Neubau an die Betreuungseinrichtung in Trägerschaft der Stadt angebaut werden, um die Kapazität zu erhöhen.