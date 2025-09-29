Auf Anraten ihres Kunstlehrers hatte Schülerin Lana-Sophie den Sprung ins Ungewisse gewagt. Für ihren Mut wurde sie belohnt und taucht nun in eine ganz neue Welt am Burg-Gymnasium Wettin ein.

Traum für Künstlerin wird wahr: Schülerin aus Burg schafft Sprung auf Burg-Gymnasium Wettin

Schülerin Lana-Sophie Buchheim aus Burg hat den mutigen Sprung gewagt und wurde mit einem Platz am Burg-Gymnasium Wettin belohnt.

Burg/Wettin. - Mit der Annahme am Burg-Gymnasium Wettin wird für die 16-Jährige ein Traum wahr. Wie es ihr seit der Aufnahmeprüfung ergangen ist, wie sie als Internatsschülerin mit Heimweh umgeht und warum sie das Gefühl hat, endlich angekommen zu sein.