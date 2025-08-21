weather wolkig
  4. Für Bau von Häusern in Dorf bei Gommern: Traum vom Eigenheim: Neues Baugebiet in Dannigkow mit kurzem Weg zum Plattensee geplant

Die Nachfrage nach Bauland in der Einheitsgemeinde Gommern ist ungebrochen. In Dannigkow mit dem Plattensee ist eine neue Siedlung geplant, in dem der Traum vom Eigenheim erfüllt werden kann.

Von Thomas Schäfer 21.08.2025, 06:15
Genau zwischen der Martin-Schwantes-Straße und der Straße Zum Blick soll in Dannigkow (Ortsteil von Gommern) ein Wohngebiet entstehen: Der Gehrenwinkel.
Dannigkow. - Nach jahrelanger Hängepartie kommt Bewegung in das geplante Baugebiet „Gehrenwinkel“ in Dannigkow bei Gommern. Auf 6.000 Quadratmeter sollen Familien ihren Traum vom Eigenheim leben können.