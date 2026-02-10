weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Ortsteil von Wernigerode: Benzingerode: Familienfest für neu gestalteten Spielplatz und Kita-Jubiläum

Ortsteil von Wernigerode Benzingerode: Familienfest für neu gestalteten Spielplatz und Kita-Jubiläum

Benzingerode hat 2026 doppelten Grund zum Feiern: Der Spielplatz ist neu gestaltet und die Kita wird 80 Jahre alt. Doch während die Vorbereitungen für ein Familienfest starten, gibt es in dem Wernigeröder Ortsteil auch große Probleme.

Von Sandra Reulecke 10.02.2026, 18:45
Noch herrscht Winter auf dem Benzingeröder Spielplatz. Doch im Mai soll hier ein Familienfest starten, zu dem Ortsbürgermeister Thomas Försterling und seine Mitstreiter einladen.
Noch herrscht Winter auf dem Benzingeröder Spielplatz. Doch im Mai soll hier ein Familienfest starten, zu dem Ortsbürgermeister Thomas Försterling und seine Mitstreiter einladen. Foto: Sandra Reulecke

Benzingerode. - In Benzingerode werden 2026 Kindheitserinnerungen geweckt: Die Tagesstätte des Wernigeröder Ortsteils besteht seit nunmehr 80 Jahren – und nicht nur dieses Jubiläum soll gefeiert werden.