Ortsteil von Wernigerode Benzingerode: Familienfest für neu gestalteten Spielplatz und Kita-Jubiläum
Benzingerode hat 2026 doppelten Grund zum Feiern: Der Spielplatz ist neu gestaltet und die Kita wird 80 Jahre alt. Doch während die Vorbereitungen für ein Familienfest starten, gibt es in dem Wernigeröder Ortsteil auch große Probleme.
10.02.2026, 18:45
Benzingerode. - In Benzingerode werden 2026 Kindheitserinnerungen geweckt: Die Tagesstätte des Wernigeröder Ortsteils besteht seit nunmehr 80 Jahren – und nicht nur dieses Jubiläum soll gefeiert werden.