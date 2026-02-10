Ortsteil von Wernigerode Benzingerode: Familienfest für neu gestalteten Spielplatz und Kita-Jubiläum

Benzingerode hat 2026 doppelten Grund zum Feiern: Der Spielplatz ist neu gestaltet und die Kita wird 80 Jahre alt. Doch während die Vorbereitungen für ein Familienfest starten, gibt es in dem Wernigeröder Ortsteil auch große Probleme.