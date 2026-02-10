weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Mehr als nur Floristik: Neues Geschäft in Magdeburg: Das ist das ausgefallene Konzept von „Blütenverzaubert“

In Magdeburg hat das Floristikgeschäft „Blütenverzaubert“ Neueröffnung gefeiert. Die Inhaberinnen Celine Dünkel und Anna Rathmann setzen auf moderne Designs und Gaumenfreuden.

Von Johanna Flint 10.02.2026, 19:00
Celine Dünkel (l.) und Anna Rathmann haben in Magdeburg das „Blütenverzaubert“ eröffnet.
Celine Dünkel (l.) und Anna Rathmann haben in Magdeburg das „Blütenverzaubert“ eröffnet. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Obwohl es draußen noch trist und grau ist, blüht es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West rot, orange, lila und grün. Dort hat das Floristikstudio „Blütenverzaubert“ neueröffnet. Die Inhaberinnen Anna Rathmann und Celine Dünkel haben sich ein besonderes Konzept überlegt.