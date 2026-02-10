In Magdeburg hat das Floristikgeschäft „Blütenverzaubert“ Neueröffnung gefeiert. Die Inhaberinnen Celine Dünkel und Anna Rathmann setzen auf moderne Designs und Gaumenfreuden.

Neues Geschäft in Magdeburg: Das ist das ausgefallene Konzept von „Blütenverzaubert“

Mehr als nur Floristik

Celine Dünkel (l.) und Anna Rathmann haben in Magdeburg das „Blütenverzaubert“ eröffnet.

Magdeburg. - Obwohl es draußen noch trist und grau ist, blüht es im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West rot, orange, lila und grün. Dort hat das Floristikstudio „Blütenverzaubert“ neueröffnet. Die Inhaberinnen Anna Rathmann und Celine Dünkel haben sich ein besonderes Konzept überlegt.