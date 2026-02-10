Die Jugend des DRK trainiert im Hafen in Havelberg unter realistischen Bedingungen die Rettung aus dem Eis. Wasserwacht-Chefin sieht Potenzial für nächste Übungen.

Wo im Kreis Stendal Teamarbeit Leben retten kann

Wasserwacht-Chefin Cornelia Bossert (links) zog nach der Übung für die Jugendwasserretter in Havelberg eine positive Bilanz.

Havelberg. - Für die Jugendwasserretter des DRK wurde es in Havelberg ernst, lehrreich und richtig spannend. Bei idealen winterlichen Temperaturen stand das Seminar Eisrettung auf dem Programm. Geleitet wurde der Tag von Ausbilderin Cornelia Bossert, Kreisleiterin der Wasserwacht des DRK Östliche Altmark. Unterstützt wurde die Domstädterin dabei von Ausbildungsassistentin Malina Zehle.