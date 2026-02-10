Wasserwacht des DRK Wo im Kreis Stendal Teamarbeit Leben retten kann
Die Jugend des DRK trainiert im Hafen in Havelberg unter realistischen Bedingungen die Rettung aus dem Eis. Wasserwacht-Chefin sieht Potenzial für nächste Übungen.
Aktualisiert: 10.02.2026, 18:34
Havelberg. - Für die Jugendwasserretter des DRK wurde es in Havelberg ernst, lehrreich und richtig spannend. Bei idealen winterlichen Temperaturen stand das Seminar Eisrettung auf dem Programm. Geleitet wurde der Tag von Ausbilderin Cornelia Bossert, Kreisleiterin der Wasserwacht des DRK Östliche Altmark. Unterstützt wurde die Domstädterin dabei von Ausbildungsassistentin Malina Zehle.