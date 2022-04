In Ferienwohnung Ukraine-Krieg: Junge Familien sind dankbar über Unterkunft in Burg

800 Geflüchtete aus der Ukraine sind bislang im Jerichower Land untergekommen. Zwei Familien wohnen vorübergehend in einer Pension in Niegripp bei Burg. Sie hoffen schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können.