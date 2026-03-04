Im vergangenen Herbst hat der Film „Sie und der Krieg“ in Burg und Genthin Premiere gefeiert. Der Dokumentarfilm über Frauen im Ukrainekrieg ist im Jerichower Land mit deutschen Stimmen vertont worden. Nun wird er an weiteren Stationen gezeigt.

Der Film zeigt hautnah die Schicksale ukrainischer Frauen und berührte auch hier bei der Vorstellung in Münster.

Burg/Genthin. - Für Gänsehaut und Betroffenheit hat im vergangenen Jahr der Film „Sie und der Krieg“ bei seiner Premiere in Burg und Genthin gesorgt. Mit Sprechern aus diesen beiden Städten ist die deutsche Version der Dokumentation entstanden, die Frauen im Ukrainekrieg zeigt. Produziert hat den Film Regisseurin Tetiana Vysotska. Und sie hat schon die nächsten Pläne.