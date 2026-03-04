Veranstaltungen in Hamburg und Wien Ukrainischer Schicksalsfilm aus Burg und Genthin geht auf Tour
Im vergangenen Herbst hat der Film „Sie und der Krieg“ in Burg und Genthin Premiere gefeiert. Der Dokumentarfilm über Frauen im Ukrainekrieg ist im Jerichower Land mit deutschen Stimmen vertont worden. Nun wird er an weiteren Stationen gezeigt.
04.03.2026, 18:00
Burg/Genthin. - Für Gänsehaut und Betroffenheit hat im vergangenen Jahr der Film „Sie und der Krieg“ bei seiner Premiere in Burg und Genthin gesorgt. Mit Sprechern aus diesen beiden Städten ist die deutsche Version der Dokumentation entstanden, die Frauen im Ukrainekrieg zeigt. Produziert hat den Film Regisseurin Tetiana Vysotska. Und sie hat schon die nächsten Pläne.