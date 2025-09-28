Aktivistinnen und Betroffene berichteten bei den Filmabenden aus erster Hand über Übergriffe auf die Zivilgesellschaft in der Ukraine – und über ihre Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit.

„Sie und der Krieg“: Bewegende Filmabende in Burg und Genthin über Frauen im Ukrainekrieg

Burg/Genthin - Bewegende Filmabende präsentierten die Frauen des Vereins „Ukrainer in Burg“ in Burg und Genthin. Mit den Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche im Jerichower Land riefen sie das Schicksal von Frauen ins Gedächtnis, die im Angesicht des Ukrainekrieges für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Frieden einstehen.