Als im Sozialkundeunterricht das Thema Engagement besprochen wurde, lernten zwei Burger Schülerinnen nicht nur, sondern schritten zur Tat. Denn über Engagement reden bringt eben doch nicht so viel, wie es selbst zu leben. Unbedingt nachahmenswert!

Unbedingt nachahmen: Wie zwei 13-jährige Mädchen allein ein Projekt für Kinder stemmen

Nica Stein und Nayla Peseke (obere Reihe) sind beide 13 Jahre alt und gehen in die 8. Klasse im Roland Gymnasium in Burg. In ihrer Freizeit geben sie nun einen Malkurs.

Burg - Nica Stein und Nayla Peseke sind beide 13 Jahre alt und gehen in die 8. Klasse im Roland Gymnasium in Burg. Aber nicht nur das: Sie sind neuerdings auch einmal die Woche im Benvivo anzutreffen. Dort haben sie ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt.