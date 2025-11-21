In liebevolle Hände abzugeben Gefesselter Hund im Kühlschrank in Stendal hat gezittert wie Espenlaub
Bei einer Razzia in der Wohnung eines Rechtsextremen in Stendal findet die Polizei einen Hund im Kühlschrank. Wie geht es dem Tier nach eiskalter Gefangenschaft Todesangst?
21.11.2025, 15:25
Stendal - Diese Tat hat die Öffentlichkeit empört: Ein zur Tatzeit 18-jähriger Mann aus Stendal hatte seinen Hund gefesselt und im Kühlschrank eingesperrt. Die Polizei fand das Tier eher zufällig bei einer Hausdurchsuchung.