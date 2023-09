Investitionen Unternehmen aus Burg bei Magdeburg unterstützen Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses

Nachdem die Landesregierung in Sachsen-Anhalt Fördermittel für den Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Burg bei Magdeburg in Aussicht gestellt hat, fordern auch Firmen aus der Kreisstadt diese Investition. Ihre Meinungen äußerten sie auf dem jüngsten Unternehmerstammtisch.