Lentges Saal erstrahlt in hellen Farben am Breite Weg in Gerwisch.

Biederitz. - Am Sonnabend, 1. Juni, wird Lentges Saal in Gerwisch feierlich eröffnet. Am Festprogramm wird gerade gefeilt. Danach sollen im Saal nicht nur regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, sondern die Räumlichkeiten auch zur privaten Nutzung zur Verfügung stehen. Lentges Saal ist erstmals in der Satzung der Gemeinde Biederitz über die Nutzung öffentlicher Räume aufgenommen worden. In der nächsten Woche liegt die überarbeitete Satzung dem Gemeinderat zur Abstimmung vor.