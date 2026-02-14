Längst kein Geheimtipp mehr: Der „Röhlsche Hof“ in Wallwitz lockt jedes Jahr Besucher aus nah und fern ins Jerichower Land. Mitte März öffnen sich wieder die Hoftore in Möckern. Was Chefin Susann Peters in diesem Jahr alles für Familien plant.

Urlaub auf dem Bauernhof im Jerichower Land: Das plant der Röhlsche Hof für die neue Saison 2026

Galloway- und Dexter-Rinder lassen sich gerne auch von den Hofbesuchern unter Aufsicht von Susann Peters auf dem Röhlschen Hof in Wallwitz füttern.

Wallwitz. - Mit vielen Aktionstagen für die ganze Familie und Ferienangeboten für Kinder startet der Bildungs- und Erlebnisbauernhof „Der Röhlsche Hof“ in Wallwitz schon bald in die neue Saison. Dabei setzt das Team um Susann Peters auf altbewährte Angebote und neue Projekte für jede Altersklasse.