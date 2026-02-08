Ein Denkmal für einen historischen Backofen sollte Erinnerung und Einblick ermöglichen. Entstanden ist ein umzäunter Betonklotz, der Fragen zu Funktion, Gestaltung und Kosten aufwirft.

Das Denkmal in Erinnerung an das alte Back- und Bethaus auf dem Hof des Großen Hospitals. Wer die Überreste des Backofens sehen möchte, sollte dazu eine Trittleiter und Taschenlampe mitbringen.

Gardelegen. - Da steht er nun in seiner prachtvollen Gänze, fein umfriedet mit einem Geländer aus glänzendem Edelstahl, das Denkmal in Erinnerung an das abgerissene Back- und Bethaus auf dem Hof des Großen Hospitals, der Betonklotz mit einer gläsernen Gucklochplatte. Die soll einen Einblick in einen Kellerrest geben, wo sich der berühmte historische, über 300 Jahre alte Backofen – oder das, was davon übrig geblieben ist – befindet. Die Konstruktion wirft Fragen über Funktion, Gestaltung und Kosten auf.