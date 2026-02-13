Übervolle Altkleidercontainer, Müllberge und mehrfach verlängerte Fristen bestimmen weiterhin das Stadtbild. Nachdem ein Bremer Entsorgungsunternehmen seinen Pflichten nicht nachkam, bereitet die Stadt nun eigene Maßnahmen vor.

Der Altkleidercontainer an der Bertolt-Brecht-Straße ist übervoll mit Müll und Lumpen.

Gardelegen. - Der Ärger mit den übervollen Altkleidercontainern und den Lumpen- und Müllbergen davor nimmt nicht ab. Im Gegenteil. Der Zustand an den Containerstandorten sorgt nach wie vor für Verdruss – nicht nur bei den Anwohnern. Und dabei sollten die schon längst von der zuständigen Entsorgerfirma mit Sitz in Bremen beräumt sein. Konkret: bis zum 7. Januar. Diese Frist hatte die Stadt gesetzt, nachdem der Vertrag mit dem Unternehmen zum 31. Dezember gekündigt worden war. Das ist nun schon etliche Wochen her. Wie geht es jetzt weiter in der Einheitsgemeinde?