Über die Verwendung des Sondervermögens Infrastruktur wird in der Stadt Schönebeck jetzt debattiert. Soll die Welsleber Straße grundhaft ausgebaut werden oder sind andere Projekte wichtiger?

13 Millionen Euro: Wie das Geld in Schönebeck ausgeben werden soll

Wie soll das Sondervermögen Infrastruktur verwendet werden?

Schönebeck. - Bei Licht betracht konnte man es kommen sehen. Nachdem das Land im vergangenen Jahr die Auflage eines Sondervermögens Infrastruktur für Kommunen verkündete und die Stadt Schönebeck davon 13,4 Millionen Euro bekommen soll, war es erst ruhig geblieben. Nun aber ist ein Streit entbrannt. Einige Fraktionen im Stadtrat sind sich uneins. Wie, wann und wofür soll die Summe verwendet werden?