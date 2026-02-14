weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Karneval in Derenburg: Größter Karnevalsumzug im Harz ganz im Zeichen des Valentinstages - die Bilder

Karneval in Derenburg Größter Karnevalsumzug im Harz ganz im Zeichen des Valentinstages - die Bilder

Die Narren des Derenburger Carnevalvereins (DCV) haben ihren Saisonhöhepunkt gefeiert. Wer es verpasst hat: Hier die Bilder zum größten Karnevalsumzug im Harz.

Von Jens Müller Aktualisiert: 14.02.2026, 17:37
Riesenstimmung beim Karnevalsumzug in Derenburg. Zahlreiche Mottowagen und bunte Gruppen sorgten für ein fantastisches Bild, so wie hier die neugeborenen Talente. Doch die dürfen erst mit 70 in Rente, witzelten die Jecken.
Riesenstimmung beim Karnevalsumzug in Derenburg. Zahlreiche Mottowagen und bunte Gruppen sorgten für ein fantastisches Bild, so wie hier die neugeborenen Talente. Doch die dürfen erst mit 70 in Rente, witzelten die Jecken. Foto: Jens Müller

Derenburg. - Strohkoppshausen, wie es singt, tanzt und lacht! Tausende Schaulustige und Hunderte aufwendig kostümierte Mitwirkende haben den bunten und humorvollen Umzug des Derenburger Karnevalvereins miterlebt.