Karneval in Derenburg Größter Karnevalsumzug im Harz ganz im Zeichen des Valentinstages - die Bilder
Die Narren des Derenburger Carnevalvereins (DCV) haben ihren Saisonhöhepunkt gefeiert. Wer es verpasst hat: Hier die Bilder zum größten Karnevalsumzug im Harz.
Aktualisiert: 14.02.2026, 17:37
Derenburg. - Strohkoppshausen, wie es singt, tanzt und lacht! Tausende Schaulustige und Hunderte aufwendig kostümierte Mitwirkende haben den bunten und humorvollen Umzug des Derenburger Karnevalvereins miterlebt.