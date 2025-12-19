weather regenschauer
  4. Schließzeiten auch in Burg im Fokus: Vandalismus und Übernachtungen: Sparkasse MagdeBurg zieht in Gommern Konsequenzen

Bislang sind diese Regelungen nur aus Magdeburg bekannt, jetzt ist auch Gommern betroffen: Die Sparkasse MagdeBurg beklagt in ihrer Filiale Vandalismus und unerwünschte Übernachtungen.

Von Marco Papritz 19.12.2025, 19:15
Nach Vorkommnissen in der Geschäftsstelle der Sparkasse MagdeBurg in Gommern wird der Zugang zum Haus für Kunden eingeschränkt.
Gommern - Der Zugang für die Filiale der Sparkasse in Gommern ist fortan eingeschränkt. Die Bank sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, weil es im SB-Bereich zu unschönen Vorfällen gekommen ist.