Bislang sind diese Regelungen nur aus Magdeburg bekannt, jetzt ist auch Gommern betroffen: Die Sparkasse MagdeBurg beklagt in ihrer Filiale Vandalismus und unerwünschte Übernachtungen.

Nach Vorkommnissen in der Geschäftsstelle der Sparkasse MagdeBurg in Gommern wird der Zugang zum Haus für Kunden eingeschränkt.

Gommern - Der Zugang für die Filiale der Sparkasse in Gommern ist fortan eingeschränkt. Die Bank sieht sich zu diesem Schritt gezwungen, weil es im SB-Bereich zu unschönen Vorfällen gekommen ist.