Auch wenn das Freibad sich aktuell im Winterschlaf befindet, arbeiten die Mitglieder des Fördervereins an kleinen und größeren Verbesserungen. Unter anderem soll in der nächsten Saison ein Kickertisch für mehr Abwechslung im Bad sorgen.

Waldfreibad Elend: Das soll im Bad für 2026 erneuert werden

Elend. - Zwar ist im Moment sicherlich nicht die Zeit ins Freibad zu gehen. Die Pause bis zur nächsten Saison wird aber für kleinere und größere Reparaturen und Neuheiten genutzt. So ist es auch im Waldfreibad Elend geplant, wo laut dem Vorsitzenden des Fördervereins Stefan Kopka „genug Bedarf“ besteht.