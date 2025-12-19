weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Alle Jahre wieder: Weihnachtszeit im Drömling: Reit- und Fahrverein Breitenrode feiert den Advent

Der Reit- und Fahrverein Breitenrode ist zwar kleiner als früher, aber nach wie vor aktiv. In der gemeinsamen Adventsfeier blickt der Vorstand auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Von Cedar D. Wolf 19.12.2025, 19:45
v.l.n.r. der Vorstand Katrin Wenskat (Schriftführerin und Presse), Uschi Emmerich-Elsner (1. Vorsitzende), Beatrice Achtert (Kassenwartin), Sylwia Witteczek (2. Vorsitzende)
v.l.n.r. der Vorstand Katrin Wenskat (Schriftführerin und Presse), Uschi Emmerich-Elsner (1. Vorsitzende), Beatrice Achtert (Kassenwartin), Sylwia Witteczek (2. Vorsitzende) Foto: Katrin Wenskat

Breitenrode. - In geselliger Runde hat der Reit- und Fahrverein Breitenrode das Vereinsjahr ausklingen lassen. Mitglieder, Freunde und Familien kamen dazu im Gasthaus an der Aller in Oebisfelde zusammen. In weihnachtlich geschmückter Atmosphäre wurde gemeinsam gegessen, gelacht und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt.