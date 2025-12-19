Der Reit- und Fahrverein Breitenrode ist zwar kleiner als früher, aber nach wie vor aktiv. In der gemeinsamen Adventsfeier blickt der Vorstand auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Breitenrode. - In geselliger Runde hat der Reit- und Fahrverein Breitenrode das Vereinsjahr ausklingen lassen. Mitglieder, Freunde und Familien kamen dazu im Gasthaus an der Aller in Oebisfelde zusammen. In weihnachtlich geschmückter Atmosphäre wurde gemeinsam gegessen, gelacht und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt.