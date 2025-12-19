Von Steckby in die Welt und zurück: Anne Dörfler startet mit Thorsten ein Catering-Projekt voller kulinarischer Ideen und genussvollen Überraschungsmomenten.

Vom Filmcatering zur Landküche: Das steckt hinter „Versteck by Anne & Thorsten“

Mit einer mobilen Landküche wollen Anne Dörfler und Thorsten Klein von Steckby aus die Gastronomie der Region mit neuen kulinarischen Angeboten bereichern.

Steckby - Thomas Rühmann, besser bekannt als Dr. Roland Heilmann aus der Krankenhausserie „In aller Freundschaft“, hat Anne Dörfler längst mit ihren Kochkünsten überzeugt. Nun möchte die gebürtige Steckbyerin die Menschen in ihrer alten Heimat mit unkonventionellen kulinarischen Angeboten begeistern. Unterstützt bei dem gastronomischen Abenteuer wird sie von ihrem Lebenspartner Thorsten Klein, der sich ebenfalls bestens mit der Zubereitung einzigartiger Rezepte auskennt.