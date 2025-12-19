weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Privater Hof wird Treffpunkt: So lebt Familie Langer in Lössewitz: Hofadvent mit großem Herz, viel Licht und starker Gemeinschaft

Weihnachtliches Leuchten und eine Idee, die ein ganzes Dorf zusammenbringt: Auf dem „Hof Sonnenhain“ feiern Jung und Alt Advent – Gastgeber ist Familie Langer, die trotz der Parkinson-Erkrankung ihres Familienvaters den Hof zum lebendigen Treffpunkt macht.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 19.12.2025, 20:01
Wenn der Weihnachtsmann bei Familie Langer in Lössewitz Station macht: Beim Fest auf dem „Hof Sonnenhain“ versammeln sich Jung und Alt.
Wenn der Weihnachtsmann bei Familie Langer in Lössewitz Station macht: Beim Fest auf dem „Hof Sonnenhain“ versammeln sich Jung und Alt. Foto: Anett Roisch

Lössewitz - Schon von weitem liegt der Duft von süßen Leckereien, Punsch und Bratwürstchen in der Luft. Lichterketten funkeln, Kinder lachen – auf dem liebevoll benannten „Hof Sonnenhain“ feiert Lössewitz Advent. Gastgeber ist Familie Langer, die erst seit einem Jahr im Dorf lebt und doch schon fest dazugehört.