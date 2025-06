Detershagen. - Der Sport- und Heimatverein Detershagen e.V. ruft zum Veranstaltungs-Hattrick auf: Für Samstag, den 14. Juni, stellt der Verein ein ganzes Tagesprogramm für Klein und Groß auf die Beine. Alle drei Veranstaltungen finden im Vereinsheim oder am neuen Sportplatz vor Ort statt.

Den Startschuss gibt das Kinder-Sportfest. Von 13 bis 16 Uhr erwarten die Kindern viele verschiedene sportliche Stationen zum Spielen und ordentlich austoben. Auch die Erwachsenen können mitmachen. Dazu gibt es ein Angebot an Kaffee und Kuchen sowie Getränke zur Abkühlung.

Kurz darauf, ab 17 Uhr, geht es musikalisch zu. Die „Teenie-Disco“ für Jugendliche lässt für zwei Stunden das Vereinsheim zum Party-Treffpunkt werden. Neben guter Laune und Musik zum Mittanzen, werden „Mocktails“, alkoholfreie Varianten der beliebten Party-Drinks, und Gegrilltes angeboten. Der Eintritt ist frei.

Die Partylaune liegt schon in der Luft, also geht es ab 19 Uhr auch direkt so weiter: Die 80er- und 90er Jahre Party lädt alle ein, die zu guter Musik feiern möchten. Während DJ Hans auflegt, kann man sich auf ein breites Angebot an Essen vom Grill und Getränken aller Art erfreuen. Ein Samstag mit randvollem Programm wartet.