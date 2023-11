Burg - Über eine 22.000-Euro-Spende darf sich die Feuerwehr Burg freuen. Überreicht wurde sie von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern des inzwischen aufgelösten Burger Industrie- und Gewerbevereins, Kay-Ebe Schnoor, Sven Röhrig und Torsten Gerlach.

Kay-Ebe Schnoor betonte, dass „uns die Feuerwehr immer zur Seite gestanden hat. Ihr seid richtig wichtig. Dafür möchten wir uns bedanken und sind froh, dass solch eine starke Wehr da ist“.

Sven Röhrig, ehemals 1. Vorsitzender des Burger Industrie- und Gewerbevereins, erinnerte daran, dass man sich vor zwei Jahren das Feuerwehrgebäude bereits angeschaut habe. Schon damals war der bauliche Zustand bedenklich. „Wir wollen auch, dass die Wehr in des Fokus der Landesregierung rückt“, so Sven Röhrig. Ortswehrleiter Jens Wiedemann: „Die Überraschung ist gelungen. Diese Summe hilft uns einen großen Schritt weiter.“

Über eine Spende von mehr als 1900 Euro vom Krankenhausbetreiber Helios durfte sich die Jugendfeuerwehr in Burg freuen. Foto: Helios Kliniken, Katja Boese

Fast 25 Jahre lang hatte der Verein Unternehmen und Mitarbeitende vertreten. Mit der Auflösung des Verein griff ein Passus aus der Vereinssatzung. Diese besagte, dass nach der Auflösung des Burger Industrie- und Gewerbevereins das Vereinsvermögen der Feuerwehr Burg zugute kommt. Dass eine solche Summe dabei heraus kam, überraschte nicht nur die ehemaligen Vorstandsmitglieder, sondern auch Burgs Bürgermeister Philipp Stark und die Feuerwehr. Denn weder der Bürgermeister noch die Feuerwehr kannten vor der Übergabe die Summe. Umso größer war die Freude.

Für Burgs Bürgermeister Philipp Stark sind die 22.000 Euro eine starke Sache, die er mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. „Das lachende Auge sind die 22.000 Euro. Das weinende Auge, dass sich der Verein aufgelöst hat.“ Dass diese Summe bei einem Gesamtvolumen von neun Millionen Euro für das neue Feuerwehrgerätehaus nicht reicht, sei klar. Philipp Stark: „Mir fallen einige Gründe ein, um die 22.000 Euro zu verwenden, zum Beispiel für das Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr.“

Helios läuft für guten Zweck

Bereits zum dritten Mal setzten sich im Sommer wieder viele Mitarbeitende der Helios Kliniken in Sachsen-Anhalt für einen gemeinnützigen Zweck in Bewegung. Für jeden zurückgelegten Kilometer spendete die Klinik einen Euro. Insgesamt kamen 15.240,83 Euro zusammen, über die sich jetzt freiwillige Feuerwehren in Sachsen-Anhalt freuen.

„Wir wollten möglichst viele Kilometer für einen guten Zweck erlaufen. Pro Kilometer haben wir einen Euro für den guten Zweck gespendet“, berichtete Michael Lange, Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Jerichower Land. „Ich freue mich über die starke Resonanz aus unseren Kliniken! Mit dem erlaufenen Kilometergeld unterstützen wir gern die Burger Feuerwehr und die Ausbildung der Jugend.“

Ein Spendenscheck über 1.905 Euro wurde nun an die Jugendfeuerwehr in Burg übergeben. „Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik sehr“, werden Lars Timmermann und Matthias Lotsch, Jugendwarte und für die Ausbildung der Kinder zuständig, in einer Mitteilung von Helios zitiert: „Wir werden die Spende für die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für unseren Nachwuchs nutzen. Dieses Fahrzeug wird uns helfen, die Kinder und Jugendlichen schneller und unabhängiger zu Ausbildung, Wettbewerben und Ausflügen zu transportieren, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Gleichzeitig kann das Fahrzeug zum Nachrücken der Kameradinnen und Kameraden bei Einsatzlagen genutzt werden.“

Stolz auf die Ehrenamtler in der Feuerwehr

Klinikgeschäftsführer Lange ordnete das Engagement der Klinik ein: „Wir sind stolz auf die freiwilligen Feuerwehrleute, die in ihrer Freizeit häufig gefährliche und herausfordernde Aufgaben erledigen müssen, um Leben und Eigentum zu schützen. Unsere Unterstützung der Jugendfeuerwehr dient als Investition in die Zukunft.“

In Sachsen-Anhalt liefen die Mitarbeitenden der Helios Kliniken in Sachsen-Anhalt in der Zeit vom 9. Juni bis 9. September 2023. „Bei Notfällen, auch Feueralarm, zählt jede Minute - bei #heliosläuft zählte jeder Kilometer“, teilte Helios weiter mit: „Ob laufen, walken, spazieren gehen oder wandern - jede Strecke, die zu Fuß und in einem Stück zurückgelegt wurde, zählte.“