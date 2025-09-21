weather regenschauer
  4. Nacht voller Überraschungen: (Fotogalerie) Magdeburger Kulturnacht 2025: Neonfarben, Musik und Magie – So kreativ feierte die Stadt

Von leuchtenden Kinderhänden über mitreißende Straßenmusik bis zu witzigem Poetry Slam – die 12. Kulturnacht in Magdeburg zeigte eindrucksvoll, wie vielfältig und kreativ die Kulturschaffenden der Stadt sind.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 21.09.2025, 14:29
„Wacher sein und tiefer träumen“ - für eine Nacht verwandelte die 12. Kulturnacht Magdeburg in ein Reich aus Show, Klang und Inspiration.
„Wacher sein und tiefer träumen“ - für eine Nacht verwandelte die 12. Kulturnacht Magdeburg in ein Reich aus Show, Klang und Inspiration. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Von Atelier zu Bühne, von Konzert zu Ausstellung – bei der 12. Magdeburger Kulturnacht zogen die Besucher von einem Erlebnis zum nächsten – eine Nacht voller Inspiration und Entdeckungen, Kunst, Musik und Überraschungen.