wieder leben im „Leuchtturm“ Vom Tellerwäscher zum Küchenchef: Pakistani setzt in seinem neuen Restaurant in Jerichow auf wilden kulinarischen Mix

Mit Babar Sadran ist der „Leuchtturm“ in Jerichow wieder am Start. In dem Restaurant und Cafè halten nun ganz neue kulinarische Highlights Einzug. Was Gäste erwarten können und warum Sadran unbedingt hier sein neues Lokal eröffnen wollte.