weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. „Leuchtturm“ in Jerichow: Pakistani eröffnet neues Restaurant

wieder leben im „Leuchtturm“ Vom Tellerwäscher zum Küchenchef: Pakistani setzt in seinem neuen Restaurant in Jerichow auf wilden kulinarischen Mix

Mit Babar Sadran ist der „Leuchtturm“ in Jerichow wieder am Start. In dem Restaurant und Cafè halten nun ganz neue kulinarische Highlights Einzug. Was Gäste erwarten können und warum Sadran unbedingt hier sein neues Lokal eröffnen wollte.

Von Simone Pötschke 21.09.2025, 19:05
Das „Leuchtturm“-Mitarbeiter-Quartett, das komplett aus Tangermünde kommt (v.l.): Marina Krause, Ines Pesenecker, Franziska Hartwig sowie Küchenchef und Inhaber Babar Sadran.
Das „Leuchtturm“-Mitarbeiter-Quartett, das komplett aus Tangermünde kommt (v.l.): Marina Krause, Ines Pesenecker, Franziska Hartwig sowie Küchenchef und Inhaber Babar Sadran. Foto: Simone Pötschke

Jerichow. - In Jerichows „Leuchtturm“ ist mit dem Team um Babar Sadran aus Tangermünde wieder neues gastronomisches Leben eingezogen - und auf Gäste warten viele Überraschungen.