Auf dem Hofgut in Uchtspringe werden 35 Jahre Lebenshilfe Region Stendal gefeiert.Zum Jubiläum zeigen die Bewohner den vielen Gästen ihre schönsten Erinnerungen.

Von Leon Zeitz 21.09.2025, 20:00
Die „Flotten Hüpfer“ der Lebenshilfe zeigten beim Hofgutfest in Uchtspringe eine Tanzdarbietung und sorgten im Publikum für gute Stimmung.
Uchtspringe - Farbenfrohe Schirme schmücken die Bühne auf dem Hofgut der Lebenshilfe in Uchtspringe. Während die Bewohner und Mitarbeiter den Gästen von ihren schönsten Erinnerungen erzählen, singen und tanzen, werden immer mehr bunte Bänder an der Bühne angebracht. Sie stehen für Freundschaft, Hoffnung, Liebe und vieles mehr.