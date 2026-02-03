Unfallwagen fängt Feuer Verkehr auf A2 zwischen Magdeburg und Berlin eingeschränkt: Auto steht in Flammen
Die A2 zwischen Lostau und Burg ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Mehrere Fahrspuren sind aufgrund eines Brandes gesperrt.
Aktualisiert: 03.02.2026, 16:58
Burg - Die Autobahn 2 (A2) zwischen Lostau und Burg (Fahrtrichtung Berlin) ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar - mehrere Fahrspuren sind gesperrt. Laut Autobahnpolizei ging ein Pkw nach einem technischen Defekt in Flammen auf. Zuvor konnte der Fahrer den Wagen noch auf dem Standstreifen stoppen und sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten.