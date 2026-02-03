Die A2 zwischen Lostau und Burg ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar. Mehrere Fahrspuren sind aufgrund eines Brandes gesperrt.

Verkehr auf A2 zwischen Magdeburg und Berlin eingeschränkt: Auto steht in Flammen

Auf der A2 zwischen Lostau und Burg fing ein Auto nach einem technischen Defekt Feuer. Die Autobahn musste vollständig gesperrt werden.

Burg - Die Autobahn 2 (A2) zwischen Lostau und Burg (Fahrtrichtung Berlin) ist derzeit nur eingeschränkt befahrbar - mehrere Fahrspuren sind gesperrt. Laut Autobahnpolizei ging ein Pkw nach einem technischen Defekt in Flammen auf. Zuvor konnte der Fahrer den Wagen noch auf dem Standstreifen stoppen und sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten.