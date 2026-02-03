Beim Neujahrsempfang der Stadt Gommern stand das Ehrenamt im Fokus. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger wurden für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Alle Fotos der Ausgezeichneten.

So großartig sind Gommerns Ehrenamtliche: Ein Preis für besonderes Engagement

Sonst stehen sie eher still und leise im Hintergrund: Die ehrenamtlich Engagierten wurden beim Neujahrsempfang der Stadt Gommern für ihr Wirken ausgezeichnet.

Gommern - „Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ hallte es schwungvoll beim Neujahrsempfang der Stadt Gommern durch den Saal, als sich die Mitglieder des Schulfördervereins der Grundschule „Am Weinberg“ von ihren Plätzen erhoben.

Aus den Lautsprechern klang ein vom Vereinsvorsitzenden Holger Busse getextetes Lied, vertont mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Der Saal applaudierte, klatschte im Takt. Es war ein Auftritt, der perfekt zu dem passte, worum es an diesem Abend ging: gelebtes Ehrenamt mit Herz, Kreativität und Ausdauer.

Seit 25 Jahren Einsatz für Generationen von Grundschülern

Der Schulförderverein erhielt beim Neujahrsempfang den Engagementpreis der Stadt Gommern. Anlass war nicht nur das 25-jährige Bestehen des Vereins, sondern vor allem dessen kontinuierlicher Einsatz für Generationen von Grundschülern.

Der Schulförderverein der Grundschule „Am Weinberg“ wurde beim Neujahrsempfang besonders geehrt. Er erhielt den Engagementpreis der Stadt Gommern – sehr zur Freude auch von Schulleiterin Beate Misch, links auf dem Foto. Die Auszeichnung nahmen Meike Schmiel (2.v.l.), Petra Finzelberg, Holger Busse und Ines Kaufmann für den Verein entgegen. Foto: Thomas Schäfer

Bürgermeister Jens Hünerbein würdigte in seiner Laudatio die „unsichtbare, aber unverzichtbare Arbeit“ des Vereins. Über ein Vierteljahrhundert hinweg habe der Förderverein Projekte ermöglicht, Anschaffungen finanziert und Veranstaltungen unterstützt. All das stets mit dem Ziel, den Kindern bestmögliche Bedingungen zu bieten. „Wir sehen hier, was entsteht, wenn Menschen gemeinsam anpacken, weil ihnen das Glück der Kinder am Herzen liegt“, sagte Hünerbein.

Ines Kaufmann vom Verein sagte nach der Auszeichnung noch sichtlich berührt, dass der Förderverein nur deshalb so viel bewegen könne, weil er auf breite Unterstützung zählen dürfe. Dafür zeichnen sich die über 200 Mitglieder, regionale Unternehmen, Banken und viele Verbündete in der Einheitsgemeinde verantwortlich.

Ehrung Höhepunkt des Abends

„Unser Verein lebt von Gemeinschaft und von der Freude daran, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Wirklichkeit werden zu lassen“, so Kaufmann.

Vor der Ehrung des Schulfördervereins, die der Höhepunkt des Abends war, wurden zahlreiche Ehrenamtliche aus der gesamten Einheitsgemeinde auf die große Bühne und ins Rampenlicht geholt, um ihnen die Ehre zu erweisen.

Dornburg

Für Dornburg wurde Torsten Hermann ausgezeichnet. Über 20 Jahre war er Mitglied des Ortschaftsrates, seit 1989 engagiert er sich zudem in der Freiwilligen Feuerwehr. Auch im Angelverein ist er seit Jahrzehnten aktiv und ein echtes Vorbild für dauerhaften Einsatz im Dorfleben.

Ebenfalls geehrt wurde Marco „Rocky“ Rockstroh. Ob Dorffeste, Osterfeuer oder Technikprobleme: Er ist stets zur Stelle, packt an, hilft weiter.

Gommern

Für den Stadtförderverein „Wir für Gommern“ wurden Ralf Fröhlich und Jürgen Geyer für mehr als 15 Jahre Engagement geehrt. Ob bei Arbeitseinsätzen, auf Festen oder als Botschafter der Stadt auf der Grünen Woche, beide waren stets verlässlich im Einsatz.

Für den Heimatverein Gommern wurden Ingrid Jahnke, Ramona Geldner und Gertrud Klust ausgezeichnet. Seit Jahren sorgen sie bei Veranstaltungen für Kaffee, Kuchen und Ordnung. Das oft fernab der Bühne, aber unverzichtbar für das Gelingen.

Karith-Pöthen

Für Karith-Pöthen wurde Anke Karkuth für ihr vielseitiges Engagement als Floristin, Ideengeberin, Feuerwehrmitglied und kreative Kraft bei Dorffesten geehrt.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Gabriele Glomb, die seit Jahrzehnten den Karither SV als Schatzmeisterin und Vereinsmotor prägt.

Ladeburg

Carina und Karsten Zerm wurden für ihre langjährige Hilfsbereitschaft geehrt. Ob Feuerwehr, Angelverein oder Dorffeste, beide engagieren sich regelmäßig, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Leitzkau

Uwe Jankow sorgt seit über 25 Jahren dafür, dass bei Veranstaltungen Strom und Wasser funktionieren.

Brigitte Haberland wurde für ihr Organisationstalent und ihren Einsatz bei Märkten, Feiern und Sportgruppen ausgezeichnet.

Lübs

11.000 Wimpel für ein Jubiläum: Das Wimpelteam aus Lübs, vertreten durch Doreen Schmidt, erhielt Anerkennung für eine besondere Gemeinschaftsleistung. Rund vier Kilometer Wimpelketten entstanden in monatelanger Handarbeit zum Ortsjubiläum im vergangenen Jahr.

Nedlitz

Peter Popiela wurde für die Pflege des Nedlitzer Wäldchens geehrt. Außerdem wurden Monika Lange und Anke Kurth, die über 23 Jahre die Gemeinderäume betreut hatten, ausgezeichnet.

Prödel

Die Familie Pickler wurde für ihr Engagement rund um die Pension „Elisabeth“ und das Café „Zur Alten Schmiede“ ausgezeichnet – ein neues Ausflugsziel, das weit über Prödel hinaus geschätzt wird.

Vehlitz

Jörg Westerholz erhielt Dank für sein handwerkliches und kreatives Engagement – vom Nachbau des Dorfdenkmals bis zur Gestaltung öffentlicher Treffpunkte.

Wahlitz

Jens Klingemann und Anne Willroth wurden für ihr Engagement im Förderverein der Kirche St. Dorotheen geehrt. Mit Kulturtagen, Kinderaktionen und Sanierungsprojekten halten sie die Kirche lebendig.